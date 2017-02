Radikale ønsker S-ledet byråd

- Vi kan bedst genkende os selv i Socialdemokraternes politik, og derfor er det nærliggende at søge den vej. Samtidig mener vi, at Marie Stærke er en meget naturlig leder af byrådet, og at vi via samarbejde med et S-ledet byråd kan få mest mulig radikal politik gennemført, siger Kenni Rasmussen.