Anders Prien Saxbøl skal have Pruste med hjem. Han afleverede ham som helt lille hos Alice Søderberg, hvor pindsvinet har boet hele vinteren.

Pruste kommer hjem igen

Det lille pindsvin giver en fnysende lyd fra sig og skyder piggene på ryggen opad med spjæt, så Alice Søderberg hastigt må trække fingrene til sig.

De fleste af de 15 pindsvin, som har boet hos Alice Søderberg vinteren over, er fredelige og rare, men ham her er helt sin egen.

- Han hedder pruste. Han har været gnaven, lige siden han var helt lille, fortæller hun.

Pruste er et af de pindsvin, som i dag skal tilbage til det område, hvor han kommer fra. Alice Søderberg er pindsvineplejer for Pindsvinevennerne i Danmark, og det betyder, at hun tager pindsvin i pleje, som på den ene eller anden måde er kommet galt af sted. For Prustes vedkommende blev han vækket i sit bo sammen med sin pindsvinemor og fem søskende i en have i Sigerslev på Stevns.

- Vi bor ned til en sø og et fredet engområde. Vi har mange pindsvin, og da vi har en ti måneder gammel datter, ser vi tit på dem. I efteråret skulle vi gøre brænde klar til vinteren. Men da vi flyttede brændet, åbenbarede der sig et pindsvinebo med en mor og fem unger, fortæller Anders Prien Saxbøl.

Pindsvinemor, og de fem små stiklinger, som Pindsvinevennerne kalder pindsvineungerne, blev afleveret hos Alice Søderberg. Hun vurderede, at pindsvineungerne var så små, at det var for risikabelt at sætte dem ud i naturen igen så tæt på vinterens komme, nu hvor deres bo var væk. Så pindsvinene blev hos hende.

Moren er allerede blevet hentet og sluppet fri hjemme hos Anders Prien Saxbøl tidligere. Desværre er der nu kun en af ungerne tilbage, men Pruste er til gengæld også særdeles livsduelig.

Derfor har Alice Søderberg instrueret Anders Prien Saxbøl om, hvordan familien skal bygge et bo til den unge pindsvinehan, så han kan komme med dem hjem og slippes fri i haven igen.

- Det er bedst, at pindsvinene kommer til at bo, der hvor de kommer fra, fordi deres immunsystem er indrettet til at modstå de sygdomme, der er lige præcis der, forklarer Alice Søderberg.

Nu bliver Anders Prien Saxbøls og hans families opgave den næste tid at støttefodre Pruste.

- Vi har bygget et bo til ham et afsides sted i haven, og så skal vi give ham kattemad og vand, siger Anders Prien Saxbøl.

Alice Søderberg forventer, at Pruste og de andre pindsvin vil have brug for at blive støttefodret sommeren over. Det er meningen, at pindsvinene langsomt skal lære at klare sig selv i naturen.

- Men de har ikke lært, hvordan de finder mad, så det skal de have en chance for nu, siger hun.

For Alice Søderberg er det en lettelsens dag, når familierne kommer og henter deres pindsvin tilbage. Selv om hun er dybt engageret i de små piggede dyr, er det meget at have 15 voksne pindsvin. Og så skal alle burene rundt om i hendes have gøres klar til sommersæsonen, hvor hun venter, at der kommer nye skadede pindsvin ind.

Et brændt pindsvin

Et af dem, som skal sættes fri nu, er blevet brændt. Det blev opdaget for sent i en bunke grene, som skulle brændes af. Dette pindsvins pigge er derfor smeltet oppe på nakken. Men efter at være blevet behandlet, er det kommet sig og kan godt klar sig i naturen. Pindsvinene er temmelig robuste, forklarer Alice Søderberg.

- Selv blinde pindsvin kan godt klare sig, hvis de kommer ud i en beskyttet have.

Men når det er sagt, så lever de vilde pindsvin en farefuld tilværelse tæt på menneskerne. En af de allerstørste farer er græsslåmaskiner. Et af de pindsvin, som bor hos Alice Søderberg har fået ansigtet skåret halvt af og er så medtaget, at hun ikke vil vise det frem for gæsterne og pressen.

Et andet af de pindsvin, som i dag skal afleveres tilbage til finderne, har siddet fast i en fælde og er derfor kommet til skade med sin fod. Dog ikke mere, end at det godt kan klare sig.

- De kan godt overleve med tre ben, siger Alice Søderberg.

Nu er det tid til, at Pruste skal op i sin kasse for at komme med Anders Prien Saxbøl hjem. Anders Prien Saxbøl bruger et håndklæde som beskyttelse af hænderne, når pindsvinet skal løftes op, alligevel stikker piggene ham gennem håndklædets stof.

- Pruste har altid været hidsig. Når vi fodrer de andre pindsvin, står deres ting i buret altid pænt, men hans bur ligner et pulterkammer. Han smider altid rundt med sine ting, hver gang jeg skal fodre, fortæller Alice Søderberg.