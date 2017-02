En scene fra filmen ?Stranger in Paradise?.

Programmet for CPH:DOX i Køge er klar

Køge - 20. februar 2017 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge er en af de mere end 35 kommuner, der til marts får besøg af en af verdens største dokumentarfilmfestivaler til marts - og nu er programmet klar.

CPH:DOX er en af de største og vigtigste dokumentarfilmfestivaler i verden. Festivalen har eksisteret siden 2003, og viser hvert år over 200 dokumentarfilm fra hele verden til et dedikeret københavnsk samt internationalt publikum.

Det er andet år, at Region Sjælland deltager i projektet, i år med hele 11 forskellige kommuner. På landsplan er mere end 35 kommuner tilmeldt DOX:ON:TOUR, og det har resulteret i over 100 forskellige visninger landet over - et rekordhøjt antal.

CPH:DOX kommer i år forbi Køge kommune med følgende events:

"Stranger in Paradise" vises i Borup Kino søndag den 19. marts kl. 15.00.

Hvis Lars von Trier havde instrueret en dokumentarfilm om flygtningekrisen, kunne den meget vel have set her sådan ud. 'Stranger in Paradise' kaster sig over et betændt emne, når filmen - med et klasseværelse som scene og en gruppe autentiske flygtninge som elever - legende og i tre akter præsenterer, hvordan Europa håndterer ankomsten af de mange asylsøgende migranter og flygtninge.

"All Governments Lie" vises på Tapperiet i Køge tirsdag den 21. marts kl. 19.00.

Det post-faktuelle samfund er en realitet. Eller er det? Det sidste års uventede, politiske omvæltninger - fra Brexit til Trump - har vendt op og ned på forholdet mellem medier og magthavede. Men at have tillid til pressen er vigtigere end aldrig før. Og den tillid kæmper ildsjæle for verden over. Undersøgende journalister som Jeremy Schahill, Glenn Greenwald og en pioner som I.F. Stone insisterer på at gå samfundets ledere efter i sømmene og sætte et inspirerende eksempel.

Tapperiet danner også ramme om filmen "Score: A Film Music Documentary" onsdag den 29. marts kl. 19.00.

Musik er ikke blot til for at blive spillet i radioen, på scenen eller fra pladeafspilleren. Den hører mindst ligeså meget til i biografen. Og at frembringe den helt rigtige dramatiske, storladne eller nervepirrende filmstemning er en kunst.

Den fjerde og sidste film i Køge, "Burning Out", vises i Køge Kirke torsdag den 30. marts kl. 19.00.

Belgiske Jérome le Maire tilbragte to år med et kamera i hånden på det prestigefulde hospital Saint-Louis i hjertet af Paris, hvor der hver dag foretages 60-80 livsvigtige operationer. Og hvor både læger og personale er ved er ved at brænde ud i en hidsig alle-mod-alle-atmosfære af nedskæringer, underbemanding og stress.

Med DOX:ON:TOUR retter CPH:DOX fokus på aktuelle og debatskabende temaer i tæt samarbejde med de lokale visningssteder og organisationer. I forbindelse med filmvisningerne vil der være oplæg, debatter eller events sammen med aktører i og udenfor kommunen. pm