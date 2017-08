Marie fra BQL i Lübeck i arbejde på Klemmenstrupgård som led i produktionshøjskolens udveksling over grænser.

Produktionshøjskole i internationalt samarbejde

Køge - 24. august 2017

uddannelse Produktionsskolerne i Danmark arbejder ikke kun indenfor landets grænser. Nogle af skolerne har gennem de sidste 35 år støt og roligt oparbejdet forbindelser med udlandet og de fleste heraf indenfor EU's grænser. Mange projekter har i tidens løb udfoldet sig, dels som udvekslinger af elever, dels for at danske elever skulle få mulighed for at komme udenlands i kortere perioder og dels som regulære hjælpeprojekter, som kunne være at renovere materialer og sende disse til f.eks. Afrika. Blandt skolerne med internationalt samarbejde er nu også Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård i Køge.

"Skolen har aldrig før deltaget i et samarbejde hen over grænsen. Den mulighed fik vi først, da vi blev kontaktet af Arne Kjærsgård fra Multicenter Syd. Han er den ubestridte bedste og klogeste mand, man skal kende, hvis man vil vide noget om internationalt arbejde. Vi blev spurgt, om Klemmenstrupgård ville være med i et nyt projekt, som skulle udarbejdes sammen med Multicenter Syd og BQL i Lübeck. Det blev starten for os i Køge," fortæller Peter Grove Andreasen, der er international koordinator på Klemmenstrupgård.

"Optakten til Projekt JUMP blev skabt gennem et forprojekt, som vi kaldte for ProFuture eller på dansk Projekt Fremtid. Vi søgte EU-midler under Interreg og fik bevillingen igennem. Projektet havde til formål at finde ud af, om der kunne laves et 3-årigt projekt med nye samarbejdspartnere i regionen. Regionen består af det sydlige Danmark (Sjælland uden Nordsjælland, Fyn og en linje fra Horsens i øst til syd for Ringkøbing Fjord i vest) og det nordlige Tyskland (Slesvig-Holstein). De nye partner som vi havde fundet var, udover Klemmenstrupgård, BAW Südtondern i Friesland, lidt syd for Tønder. Det var Sønderborg Produktionsskole, som heller ikke have prøvet grænseoverskridende arbejde i den målestok før. Så vi var 5 skoler, 3 fra Danmark og 2 fra Tyskland. Yderligere fik vi Roskilde Universitet og Flensborg Universitet med os. Begge universiteter ville meget gerne kigge på vores arbejde, undersøge målgruppen og være vores dokumentator i projektet," forklarer han.

Finder nye veje

ProFuture varede i to år og lagde grunden til JUMP. JUMP står for Jobs gennem Udveksling, Mobilitet og Praksis, og i december 2015 fik man bevilget knap 9 milloner kroner til projektet over en 3-årig periode.

Ambitionerne var klare:

"I vores ansøgning skrev vi, at vi ønskede at finde nye veje til arbejdsmarkedet og skabe en bedre forbindelse mellem elever og arbejdsgiver. Til det skulle vi bruge en masse idéer og modeller for, hvordan det kunne gøres. Til daglig ser vi mange gode unge, der ville kunne gøre sig udmærket på en virksomhed. Men vi skal blot finde hinanden, og vi skal skabe rammer for, at det kan lade sig gøre. Vi skal synliggøre de enkelte unge med alle de kompetencer, som han eller hun har og det er overfor et arbejdsmarked, der normalt kun kigger i én retning efter arbejdskraft og som konstant er i forandring. Vi vil vise det arbejdsmarked, at måske kunne tingene gøres på en anden måde og måske kunne produktionsskolerne finde en plads som mentor eller aktiv medspiller i det forhold, så ikke alene eleven og virksomheden fik fordel heraf, men at skolerne kunne få en mere markant rolle at spille," forklarer Peter Grove Andreasen.

"Det er ikke nyt, at produktionsskolerne bruger praktik til at få de unge ind på arbejdsmarkedet. Det har vi gjort lige så længe, som vi har eksisteret. Det er et godt værktøj og det skal det blive ved med at være. Men at gå et spadestik dybere og finde nye veje, er der ikke mange der har prøvet. Oven i den tankegang skal man så lægge den grænseoverskridende effekt. Det kunne være, at tyske virksomheder kunne bruge unge danskere og omvendt. At begge parter kunne få udbytte heraf. Allerede under ProFuture havde Klemmenstrupgård en elev i 3 ugers praktik på et autoværksted i Lübeck. Den praktik gik så godt, at den unge blev tilbudt læreplads, men skulle lære sproget. At få en mekaniker uddannelse i Tyskland, ville styrke mulighederne for at finde fast job - i begge lande," fortsætter han.

"Den målgruppe, som vi arbejder med, er unge, der har forskellige årsager ikke har kunne finde plads i uddannelsessystemet eller et ordinært arbejde. Det kan også være unge, der er kørt fast, i familieforhold, i skolerne eller har været igennem kriminalitet eller bare har opgivet. Det er ikke alle unge, der kan klare karaktérsystemet, selvom barren sættes lavt. Ofte skal der tid og rum til, så den unge kan udvikle sig, få ro og energi til at finde de kompetencer, som han eller hun besidder - uden at vide det. Dét er primært produktionsskolerne arbejde," siger Peter Grove Andreasen.

Søger flere virksomheder

JUMP er halvvejs i sin projektperiode nu og er nu kommet til det punkt, hvor virksomhederne skal bruges og opleves meget mere.

"Fra Klemmenstrupgård har vi haft 3 elever afsted på virksomhedsophold og den næste elev står på spring. Siden årsskiftet har 39 elever alene fra Klemmenstrupgård været med i alle vore grænseoverskridende aktiviteter, og det viser, at der blandt de unge er voksende interesse for at kunne komme afsted. Der er tanker fremme om et fælles dansk/tysk uddannelsesforløb, der skal munde ud i, at kunne give en elev både et dansk og et tysk eksamensbevis. Det kræver naturligvis, at begge landes uddannelsessystemer kan bøje sig mod hinanden på forskellige områder og det arbejdes der meget på i øjeblikket," forklarer den internationale koordinator.

"Som det er nu, har vi ikke alle brancher repræsenteret i JUMP. Det betyder ikke, at vi kun går efter bestemte brancher, men at vi gerne vil udvide med virksomheder, der kunne se en fordel i at deltage i JUMP i fremtiden. Så hvis der er nogle af jer derude, der kunne tænke sig at bidrage med idéer, metoder, praktikmuligheder, lærepladser eller ordinært arbejde, så er alle meget velkomne til at kontakte projektet døgnet rundt," siger han.