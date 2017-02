Der bliver igen rig mulighed for at udfoske jazzens univers, når Modern Jazz Days vender tilbage. Denne gang på nye datoer og med fast pris på billetten. På billedet er det Hess Is More, der også spillede sidste år.

Pris på moderne jazz

- Tidligere har festivalen ligget i juni, men er blevet flytte i sin sjette udgave, for at imødekomme ønsker fra studerende, både lokalt men også fra andre steder på Sjælland, som har svært ved at være med, da de er for optaget af læsning og eksamener i juni, fortæller Jakob A.V. Baggesen, der er kunstnerisk leder på Tapperiet og manden bag idéen til festivalen.

Programmet for 2017-udgaven er ved at være på plads, og de første navne kan nu afsløres. Man kan for eksempel opleve det Kraftwerk inspirerede elektroniske jazzorkester Hess Is More, Horse Orchestra, der spiller musik, hvor 20'ernes New Orleans jazz møder hiphop og free jazz, samt Mark Linn Sings feat. Søren Møller Trio.

- Vi indførte "name your price" for at give alle mulighed for at prøve at høre noget fed jazz, og det lykkedes. Desværre har det gennemsnitlige bidrag været for lavt til, at økonomien kan hænge sammen fremadrettet. Selvom der er mange der har givet nogle rigtig flotte bidrag, på mange hundrede kroner, opvejer de desværre ikke dem i den lave ende. I stedet har vi prøvet at lande en fast pris, som er utrolig fair, og hvor de fleste kan være med. Man kan købe dagsbilletter en partoutbillet der giver adgang til alle tre dage, forklarer Jakob A.V. Baggesen, som forsat håber på et mangfoldigt publikum i alle aldre.