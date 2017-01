Borgmester Flemming Christensen oplevede onsdag aften de enorme vandmasser på tætteste hold. Han er meget tilfreds med den tidlige indsats. Foto: Hans Jørgen Johansen

Politisk jubel over tidlig vand-indsats

Køge - 05. januar 2017 kl. 12:50 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom vandstanden nåede helt op på historiske 157 centimeter i Køge, har skaderne i kommunen været relativ begrænsede, hvilket blandt andet skyldes god forberedelse. Sådan lyder den positive konklusion fra de lokale politikere.

- Det er faktisk gået lige så godt, som vi havde håbet på og ikke så slemt, som vi frygtede. Den tidlige indsats har virket, og det er vi godt tilfredse med, siger borgmester i Køge Kommune Flemming Christensen (K).

Han roser både beredskabet, hjemmeværnet og de lokale borgere.

- Vores borgere har været utrolig hjælpsomme med blandt andet at spare på vandet for ikke at belaste kloakkerne. Det har resulteret i, at skaderne har været begrænsede, siger Flemming Christensen.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Køge, Mette Jorsø (V), som i løbet af onsdagen sad med under flere krisemøder, er også tilfreds med, hvordan den forhøjede vandstand blev håndteret.

- Jeg er rigtig glad for, at vi blev varslet et helt døgn i forvejen. Det har virkelig betydet noget for den indsats, vi kunne levere. Forberedelsestiden har gjort, at vi fik prioriteret rigtig godt, siger hun og fortsætter:

- Selvfølgelig er en masse kældre oversvømmet, og nogle folk har vandt rundt om huset, men i det store hele synes jeg faktisk, at vi er kommet rigtig godt i gennem.

Mette Jorsø fortæller, at hun er stolt over, at man allerede tirsdag eftermiddag kunne sætte sig sammen i grupper og forberede sig på stormfloden.

- Samarbejdet med både forvaltningen, ETK, KLAR Forsyning, beredskabet og ikke mindst borgere har været rigtig tilfredsstillende. Folk er gået sammen om opgaven og har taget det seriøst, siger hun.