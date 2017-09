Politikerne i byrådet lægger op til, at man skal kunne holde en time gratis, inden man skal begynde at betale. Foto: Jesper From

Politikerne sigter mod en times gratis parkering i bymidte

Køge - 13. september 2017 kl. 13:37 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan være en times gratis parkering, før man skal begynde at betale, på vej til de handlende i Køge Bymidte. DAGBLADET Køge erfarer, at det netop er sådan et forslag, som de seneste uger har ligget på politikernes bord som en løsning på den udskældte betalingsparkering.

Tidligere var der lagt op til, at man kunne holde gratis et kvarter, før man skulle begynde at betale, men en ændret aftale mellem TK Development, Irma og Fakta, har efter DAGBLADETs oplysninger fået politikerne på andre tanker.

Der var tidligere indgået en aftale mellem TK Development og Køge Kommune om, at den nye Irma og Fakta, der åbner i Strædet, skal have en halv times gratis parkering. Men i juni meddelte TK Development, at man har indgået en aftale om, at Irma og Faktas kunder må holde en time gratis, inden de skal begynde at betale.

Dette mener Køge Kommune, ifølge DAGBLADETs kilder, er en uretfærdig skævvridning mellem butikkerne i Strædet og resten af butikkerne i Køge bymidte. Når sagen skal behandles igen i oktober, vil politikerne derfor lægge op til, at der bliver en times gratis parkering i hele bymidten, inden man skal begynde at betale.

Borgmester Flemming Christensen (K) og formand for Teknik- og Miljøudvalget Mette Jorsø (V) bekræfter, at det er noget, som politikerne arbejder med.

- Det er noget, der bliver bearbejdet og indgår i den politiske behandling af sagen, som kommer op i Teknik- og Miljøudvalget den 3. oktober og senere i Økonomiudvalget og byrådet. Vi sidder og kigger på, hvordan vi kan moderere de spilleregler, der blev sendt ud fra TK Development. Hvis TK Development fastholder den gratis time, som Irma og Fakta får, skal det også gælde for alle andre. Det vil være et forsøg på at give lige vilkår for alle, siger Flemming Christensen.

Netop det med lige vilkår for alle handlende er et vigtigt argument for kommunen.

- Det vigtigste for os er, at der skal være lige vilkår for lave betalingsparkering. Da TK Development har ændret den aftale, vi har lavet, mener vi også, at vi kan gøre. Der skal være lige vilkår for at kunne handle i Køge midtby for alle, siger Mette Jorsø.

Samme forslag har Køge Handelsstandsforening rejst over for politikerne på et følgegruppemøde i sidste uge.

Handelsstandsforeningen udsendte onsdag aften en pressemeddelelse, hvor man oplister en række ønsker til den kommende betalingsparkering. Heri skriver Handelsstandsforeningen, at man fortsat ikke støtter betalingsparkeringen, men ønsker at Køge Kommune, hvis betalingsparkeringen gennemføres, tager højde for fire ønsker. Det gælder en times gratis parkering i hele bymidten, ingen tidsbegrænsninger på, hvor længe man må holde i bymidten, når bare man betaler for det. De ønsker også en simpel regulering og en brugervenlig og tydelig kommunikation og skiltning.

Reglerne for betalingsparkering i Køge bymidte ventes at blive vedtaget på byrådsmødet den 31. oktober. Politikerne har allerede besluttet, at den først skal indføres den 2. januar 2018.

