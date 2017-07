Udvalgsformand Mette Jorsø (V) har ikke opgivet af få forsamlingshuset på Bækgårdsvej op at køre igen. Foto Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Politikeren: Det er rigtigt ærgerligt

Køge - 13. juli 2017

Venstres Mette Jorsø er formand for Teknik- og Miljøudvalget, og hun var med til sidste år at vedtage dispensationen fra lokalplanen, så det nye forsamlingshus på Bækgårdsvej kunne blive etableret.

- Det er rigtigt ærgerligt, at den beslutning nu er blevet underkendt, siger hun.

- Men den her sag fortjener, at vi lige kigger på den en ekstra gang, så derfor har jeg bedt om at få den sat på det førstkommende i udvalget og bedt forvaltningen om at se på den igen.

Mødet finder først sted i august måned, så Frank Poulsen må vente endnu et stykke tid på en endelig afklaring, og i mellemtiden er status, at forsamlingshuset er lukket.

- En mulighed er jo, at vi får lavet en ny lokalplan for hele området, men det er jo en ret drastisk løsning, erkender Mette Jorsø.

- Det vil jo have konsekvenser for andre ting i området, så det er ikke bare lige noget, vi gør uden at tænke det ordentligt igennem.

Mette Jorsø ærgrer sig ikke kun over Planklagenævnets afgørelse, men også over den generelle »klage-kultur«, der breder sig mere og mere.

- Det er rigtigt meget oppe i tiden at klage over støj, lugt og alt muligt, siger hun.

- Jeg bliver for eksempel ringet op af folk, der klager over, at der lugter af bagerbrød om morgenen eller af pizzaer om aftenen.

- Og i mange af afgørelserne får klageren ret, så en enkelt klage kan have store konsekvenser, mener Mette Jorsø.

- Så på den måde kan en enkelt borger, der klager, ødelægge det for de mange, der bare tier stille. Og det er en rigtig kedelig udvikling.

I sin tid modtog Køge Kommune en skriftlig protest mod etableringen af Frank Poulsen forsamlingshus på Bækgårdsvej, der var underskrevet af 28 borgere.

Efterfølgende valgte over 300 borgere at underskrive en skriftlig opbakning til projektet, der ligeledes blev sendt til kommunen.