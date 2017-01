Havstokken i Køge nord er et af de områder, som vil nyde godt af en kystsikring mod Køge Bugt. Onsdag blev der lagt såkaldte watertubes ud for at beskytte de lavtliggende huse. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Politikere presser på for kystsikring efter stormflod Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere presser på for kystsikring efter stormflod

Køge - 06. januar 2017 kl. 14:13 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens der stadig er våde spor efter onsdagens historiske stormflod, er politikerne i Køge Kommune klar til at skubbe på for at få etableret en kystsikring i op til 2,8 meters højde mod Køge Bugt.

Kystsikringen er godkendt i byrådet men skal igennem flere andre instanser for at blive godkendt, og det frustrerer politikerne, som mener, at man bør handle nu.

- Det er nu, vi skal tale kystsikring, og det er urimeligt, at det skal igennem så mange instanser og godkendes af EU. Det er ikke i orden, når nu vi er klar. Vi skal smede, mens jernet er varm, siger Mette Jorsø (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, og fortsætter:

- Vi må presse på politisk hos dem vi kender i Folketinget, for det er urimeligt at vi skal bremses af for eksempel anlægsloftet eller alle mulige instanser, siger Mette Jorsø.

Hun får opbakning af borgmester Flemming Christensen (K), der også mener, at man bør presse på for at få planen hurtigere igennem.

- Vi har allerede diskuteret kystsikring, og det kommer vi til at speede op nu, så vi kan få en dialog med staten. Blandt andet i forhold til hvordan kystsikringen skal finansieres, siger han.

Hvem der konkret skal betale for kystsikringen, er der stadig diskussion om, men hos politikerne i Køge tegner der sig en enighed om, at kommunens borgere også skal spæde til.

- Både de relevante virksomheder og borgerne skal være med til at betale. Men kystsikringen kan hurtig ende med at tjene sig selv ind flere gange, for det er både dyrt for kommune og et stort bøvl for borgerne, når stormfloden rammer, siger Mette Jorsø.