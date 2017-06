Politikere får mundkurv på om bandeproblemer

Offentligt betegner Midt- og Vestsjællands Politi bandesituationen i Køge som »fornuftig«. Ikke desto mindre stod politiet, ifølge DAGBLADETs oplysninger, mandag aften på et møde og advarede politikere, SSP og repræsentanter for de fire almennyttige boligområder i Køge om, at et øget samarbejde mellem Loyal to Familia, Bloodz og Black Cobra kan være under opsejling i kommunen.