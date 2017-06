Det er kommet bag på flere foreninger på Sdr. Havn, at man omfattes af den kommende betalingsparkeringszone, men både borgmesteren og 2. viceborgmesteren henviser til, at blandt andet foreningsbrugere af Teaterbygningen også bliver påvirket.

Politikere: Lige parkeringsvilkår vejer tungt

Af Anders Fallesen Vil den kommende betalingsparkering i området ved Søndre Strand i Køge ramme skævt, når medlemmer af foreninger som Valkyrien og Køge Kano & Kajak Klub fremover skal betale for at parkere i området, mens de dyrker deres fritidsaktiviteter?

Sådan lød et spørgsmål til Køge Byråd forleden, og til trods for at både borgmester Flemming Christensen (K) og Socialdemokraternes gruppeformand Marie Stærke nærer sympati for den underliggende præmis, er de kommende regler med til at sikre lige vilkår, mener de.