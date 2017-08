Mette Jorsø (V), byrådsmedlem i Køge, har kontaktet forvaltningen i Køge Kommune, der nu vil rette henvendelse til politiet for at høre, »om de mener det, de siger«.

Politiker raser over politiet: - Vildt provokerende udtalelser

Køge - 25. august 2017 kl. 15:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Køge-politikeren Mette Jorsø (V) torsdag aften åbnede DAGBLADET Køge, fik hun sig noget af et chok. På side to i artiklen »Ro efter 22.00: Politikere klar med strammere regler for Lovparken« læste Mette Jorsø udtalelserne fra politikommissær Jan Heine, og de gjorde hende »pænt vred«.

Politikommissæren kommenterede på udspillet til nye regler for Lovparken i Køge, som et enigt teknik- og miljøudvalg har vedtaget, og Jan Heine mente blandt andet, at de nye tiltag ikke var konkrete eller restriktive nok. Men det undrer i Venstre.

- Vi har jo haft masser af møder i forskellige arbejdsgrupper, og hver gang har politiet deltaget. De er selv kommet med udspillet, og derfor undrer kommentarene mig gevaldigt, siger Mette Jorsø, der er formand for teknik- og miljøudvalget i Køge.

Tilføjelser til reglementet for Lovparken tæller to punkter: »Ro i Lovparken efter klokken 22.00« og »Ingen høj musik uden særlig tilladelse«.

De nye og strammere regler skal være med til at sætte en stopper for unges nattefester i Lovparken, som naboer i længere tid har klaget over. Ændringerne skal endeligt godkendes af politiet og er blevet udarbejdet i en tværgående arbejdsgruppe, der blandt andet tæller SSP, politiet, borgere og de unge selv.

Jan Heine mener ikke, at de nye regler er konkrete nok. Hvad tænker du om det?

- Det er nogle helt vildt provokerende udtalelser. Der må være noget kommunikation i politiet, som er gået helt galt, for på møderne har vi bedt politiet fortælle os, hvad de kan efterleve, og de har ikke haft nogle kritiske kommentarer. Jeg er lidt chokeret over, hvad vi egentlig har lavet på alle de her møder. Vi er jo til grin, lyder det fra Mette Jorsø.

Hos politiet er politikommissæren uforstående over den politiske kritik.

- Vi har blot sammenlignet med regler i Roskilde. I virkeligheden kunne det være rart, hvis man i sådan en sag snakkede mere sammen på tværs af kommunegrænserne, siger Jan Heine.

Burde I ikke have givet jeres kommentarer til de nye regler løbende i processen?

- Jeg har først set udkastet nu, efter du ringede og fortalte om det i går (torsdag, red.), fortæller Jan Heine.

Handler det så ikke om manglende kommunikation internt i politiet?

- Nej, jeg synes vi har god kommunikation. Vi har også sagt noget hele vejen igennem, men det er ikke os, der skal sætte dagsordenen. Det er politikerne, pointerer politikommissæren.

