Kompagnichef John Outzen (th) og andre fra Politihjemmeværnets Køge-kompagni har bevogtet stedet, hvor Emilie Meng blev fundet siden juleaften klokken 18.30. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Politihjemmeværnet ved Emilies findested: Vi tænker på familien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politihjemmeværnet ved Emilies findested: Vi tænker på familien

Køge - 26. december 2016 kl. 11:28 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem mænd og en kvinde sagde farvel til juleanden juleaften for at ile politiet til assistance og bevogte det sted, hvor en hundelufter om eftermiddagen juleaftensdag fandt den forsvundne Emilie Meng.

Læs også: 45 har ringet til politiet om Emilie Meng siden søndag

Siden har Politihjemmeværnets Køge-kompagni stået på vagt for at holde uvedkommende væk fra findestedet, så ingen spor bliver ødelagt og politiets teknikere kan få arbejdsro.

Opkaldet fra Midt- og Vestsjællands Politi kom til politihjemmeværnets vagthavende klokken 18.30 juleaften.

- Min vagthavende kontakter vores folk, og hun er selv en af dem, der kører herud, siger John Outzen, der er kaptajn og kompagnichef for kompagniet i Køge.

Han er selv på vagt på findestedet ved Regnemark nær Borup andenjuledag.

- Vi tager den her sag som alle andre sager. Vi hjæper politiet næsten hele tiden med opgaveløsning, hver gang politiet kalder og har brug for vores hjælp. Idet vi bliver kaldt, ved vi jo ikke, hvad opgaven er. Det kan være alt fra eftersøgning af en genstand til regulering af trafik. Når vi bliver kaldt, bliver den, der har vagten, briefet om, hvad det er for en opgave og hvor mange folk, der er brug for. I det her tilfælde er det afspærring af et område, siger John Outzen til DAGBLADET Køge.

Også selv om det er jul, tager politihjemmeværnsfolkene afsted uden at tøve.

- De af mine folk, der var her juleaften, kørte hjem om morgenen førstejuledag og spiste juleanden. Vi blev kaldt ud igen og er stadig herude. Vi ved ikke, hvornår vi er færdige. Sådan er det. Det er de vilkår, vi arbejder under. Så længe politiet har brug for vores hjælp, bliver vi her, understreger John Outzen.

Politihjemmeværnet løser mange typer af opgaver for politiet, men John Outzen medgiver, at denne opgave hører til i den alleralvorligste ende, og det berører naturligt hjemmeværnsfolkene.

- Hver gang vi kan støtte politiet, gør vi det rigtig gerne. Det berører også os at stå herude, når det er så alvorligt. Det kan ikke undgås. Men vi har flere opgaver, for eksempel hvor der er folk, der brænder inde i deres huse, hvor vi er nødt til at assistere, så på den måde er det ikke fremmed for os at løse den slags opgaver. Det giver god mening, at politiet kan komme ud at køre på vejene eller lave deres efterforskning, så kan vi hjælpe med det her. Men vores tanker går til Emilies familie. Det kan vi slet ikke lade være med, siger han.

Arbejdet på findestedet har indtil videre forløbet roligt.

- Der kommer nogle folk for at stille et lys. Vi har udpeget et område, hvor de kan få lov at stille deres lys og mindes. De har haft behov for at kigge forbi. De fleste mennesker, der har været herude, er fra pressen. Vi fortæller folk, at de ikke kan komme gennem området her. Det kan de godt forstå. Folk plejer at respektere os rigtig godt, siger John Outzen.

Arbejdet for Politihjemmeværnet er frivilligt og ulønnet.

relaterede artikler

Emilie var udsat for forbrydelse 25. december 2016 kl. 21:14

Video: Emilie mindes på Facebook og i Korsør 25. december 2016 kl. 21:05