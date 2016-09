Politiformand kæmpede mod lymfekræft

- Jeg har kørt derudaf uden tanke for, at jeg kunne blive ramt af en livstruende sygdom. Det har nok forandret mig på den måde, at jeg ikke længere bliver irriteret over de helt små detaljer. Perspektivet har ændret sig. Der er andre værdier i livet end kun ens arbejde. Jeg har arbejdet 50-60 timer om ugen. Og jeg har fundet ud af, at jeg ikke er usårlig, siger Claus Oxfeldt til Berlingske.

- Jeg har altid været et følelsesmenneske, og derfor har det været naturligt for mig at fortælle om noget, der har været hårdt psykisk. Jeg synes ikke, det er en svaghed, at man er parat til at tale om det. Jeg vil hellere have at folk ved, hvad der foregår. Og snakken skulle ikke gå bag min ryg. Jeg har jo fulgt med og deltaget i møder, men jeg har tit været nødt til at gå lidt tidligere. Det havde også været hårdere, hvis jeg var nødsaget til at blive helt væk. Men jeg har aldrig haft så ondt før, og det har været udfordrende at have en grundlæggende følelse af at være syg, fortæller Claus Oxfeldt til avisen, som også kan oplyse, at han i en periode har arbejdet på nedsat tid. Han ønskede dog ikke at få mange henvendelser fra folk, og nøjedes derfor med at lade beskeden om hans sygdom sive internt.