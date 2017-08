Den 37-årige kvinde fra Roskilde blev onsdag den 9. august fundet dræbt i den 59-årige mands lejlighed. Hun er dræbt ved omsnøring af halsen med et reb. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Politiets teori: Drabsoffer var måske prostitueret

Kvinden blev den 9. august fundet død i den 59-åriges lejlighed i Hastrupparken i Køge, efter at manden selv havde tippet politiet om, at hun lå der. Da politiet kom frem, kunne man konstatere, at kvinden var blevet kvalt med et reb om halsen. Politiet kunne ikke umiddelbart fastslå kvindens identitet, og da den 59-årige torsdag i sidste uge blev fremstillet i grundlovsforhør, kendte man ikke relationen mellem de to personer.