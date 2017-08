John Jensen, vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi, er fortrøstningsfuld og regner med, at man kan finde en god løsning for alle i Lovparken i Køge. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Politiet om nye regler for Lovparken: Det tager tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet om nye regler for Lovparken: Det tager tid

Køge - 31. august 2017 kl. 18:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har haft en fantastisk proces, men de her ting laver man ikke bare på en eftermiddag. Der er mange interessenter involveret, og alle har givet deres besyv med. Det er en løbende proces at få det her på plads.

Sådan lyder konklusionen fra vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestsjællands Politi, John Jensen, der pointerer, at det største problem i Lovparken i Køge er støjen fra høj musik. Han ser gerne, at man forbedre ordensreglementet for parken, men han slår også fast, at lovgivningen altid giver politiet mulighed for at stoppe musik, der er til ulempe. Derfor er løsningen også, at man er i dialog med de unge.

- I arbejdsgruppen har der været meget fokus på problemstillingen, og bare det, at man sætter fokus på det, kan løse noget af problemet, lyder det fra John Jensen.

Vicepolitiinspektøren kan ikke svare på, hvorfor politikere og politi er gået skævt af hinanden, så sidstnævnte troede, at forslagene til de nye regler var politiets ønske og godt kunne håndhæves.

- Jeg ved ikke, hvad man har sagt i arbejdsgruppen, men det er almindelig kendt, at man ikke kan regulere efter noget, som ikke har hjemmel i lovgivningen. Uanset hvor strikse regler, man vedtager, så skal der være en lovhjemmel, siger John Jensen.

Han erkender, at betjentene, der deltog i møderne med arbejdsgruppen, »ikke har været juridiske politifolk«. Vicepolitiinspektørens vigtigste pointe i sagen om Lovparken er dog at mane til ro og slå et slag for, at arbejdet fortsætter.

- Det er vigtigt, at arbejdsgruppen fortsætter, for den har gjort det så godt. Det er essentielt at have en dialog om problemstillingerne, og der skal nok komme styr på det. Alle parter er motiverede for, at det lykkes, siger John Jensen.

Netop fortsættelse af arbejdsgruppen er der allerede taget stilling til. Gruppen besluttede nemlig selv på et møde for halvanden måned siden at forlænge arbejdet med et år.

relaterede artikler

Ro efter 22.00: Strammere regler skal stoppe nattefesterne i Lovparken 24. august 2017 kl. 13:17

Mobile skraldespande skal holde Lovparken ren 11. august 2017 kl. 14:31