Politiet om V-forslag: Problematisk bare at sænke hastighed i landsbyer

Hastighedsgrænse på 40 kilometer i timen i alle landsbyer i Køge Kommune. Sådan lyder et forslag fra Venstre og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Mette Jorsø. Men forslaget vækker ikke umiddelbart klapsalver hos politiet.

- Vi er nødt til at se på, hvilke konsekvenser, det vil afstedkomme, hvis man vælger sådan en generel beslutning. Vi vil kigge på færdselssikkerhed, fremkommelighed og hvilken konsekvens sådan en nedsættelse vil få for trafikmønsteret, siger vicepolitiinspektør Peter Stryhn, der er leder af færdselspolitiet hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi kigger først og fremmest på trafiksikkerheden, men vi er også nødt til at kigge på fremkommelighed. Derfor kan jeg ikke sige umiddelbart, om det er en god idé med 40 kilometer-zoner eller ej. Det vil komme an på en individuel vurdering i hver enkelt landsby. Vi ved af erfaring, at går vi hen og ødelægge fremkommeligheden et sted, kan det være til skade for færdselssikkerheden, fordi bilisterne vælger andre veje, siger Peter Stryhn.