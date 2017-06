Politiet lå på lur: Tyv ville sælge stjålet cykel til ejeren

2. pinsedag fik en 26-årig mand fra Køge stjålet sin cykel fra Ølby Station. På et online salgsmedie opdagede han imidlertid, at hans egen cykel var sat til salg. Han kontaktede derfor sælgeren af cyklen for at aftale et møde under dække af, at han ville købe cyklen. Men hvad han ikke fortalte tyven var, at han samtidig havde lavet en aftale med politiet, som lå på lur i nærheden.