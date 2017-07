Politiet i chok: Rekordmange bilister blæser på fartgrænsen

Da Midt- og Vestsjællands Politi fredag var på fartkontrol med fotovognen, blev et rekordhøjt antal bilister blitzet. Næsten 75 procent flere bilister skal have en bøde i forhold til normale kontroller på motorvejen. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Vi er meget overraskede over, at det står så galt til. Det er beskæmmende, at der er så mange, der kører for stærkt gennem de vejarbejder, netop fordi der har været sat en del fokus på det, siger ATK-koordinator Claus Oster fra Midt- og Vestsjællands Politi.

For to år siden valgte Folketinget at fordoble bøden for at køre for stærkt ved vejarbejde.