Politiet beder butiksansatte om hjælp mod tricktyve

Køge - 15. september 2017 kl. 10:03 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet opfordrer nu ansatte i forretninger til at holde ekstra øje og eventuelt opfordre kunderne til at dække for deres indtastning ved brug af dankort.

Det gælder specielt, hvis der er tale om ældre kunder, da det som oftest er ældre, der udsættes for tyveri.

De ansatte må også gerne gøre andre kunder opmærksomme på, at man skal holde afstand i forbindelse med andres indtastning af koder til dankort.

Det kan medvirke til at skabe tryghed for den ældre, og meldingen fra politiet kommer efter endnu to tilfælde af tricktyverier i går.

Først gik det ved 11.30-tiden ud over en 80-årig kvinde fra Solrød, der blev udsat for et tricktyveri efter at have handlet i Netto i Ølby Center.

Mens hun pakkede sine varer, blev hendes dankort stjålet. Der var efterfølgende hævet 15.000 kr. på kortet.

Et par timer senere fik politiet en anmeldelse om et tyveri, der fandt sted på Billesborgvej mellem kl. 10.30 og 11.05, hvor en 77-årig kvinde fra Herfølge fik stjålet sin tegnebog ved Fakta.

Kvinden havde kort forinden hævet penge i en automat og bag hende stod et par af udenlandsk oprindelse.

Ved Fakta spærrede kvinden for forurettede, og kort efter opdagede den 77-årige, at hendes pung var væk.

Hun nåede dog at spærre sit hævekort, inden tyvene nåede at bruge det.