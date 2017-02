- Planen gør os i stand til at give flere konkrete bud på, hvordan vores energi- og varmeproduktion kan omlægges, så vi kan indfri vores store ambitioner, om også at være en grøn og klimavenlig kommune, udtaler udvalgsformand Mette Jorsø (V).

Planer for fremtidens energi er på vej

Køge - 08. februar 2017 kl. 15:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommune har sendt sin nye Strategiske Energiplan i høring. Den Strategiske Energiplan indeholder forslag til indsatser, som skal være med til at reducere kommunens udledning af CO2, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det skal ske ved at omlægge kommunens eksisterende varme- og energiproduktion og gøre borgere og virksomheder opmærksomme på de gode energivalg, når der skal bygges om eller til.

En fortsat udbygning og større rækkevidde for Køge kommunes fjernvarme-net, udgør 5 af de vigtigste indsatser i Den Strategiske Energiplan. Hvis alene de indsatser gennemføres, vil det svare til at hele 10.000 tilflyttere vil kunne bosætte sig i Køge-området, uden at kommunens CO2-forbrug stiger. Det svarer til ca. 70.000 tons CO2 pr. år. Planen indeholder også forslag til at udnytte sol-, vind- og bio-energi i større omfang.

Gennemføres planens i alt 16 indsatser vil Køge Kommune kunne reducere sin CO2-udledning med godt 360.000 ton CO2. Det vil opfylde målet om at nedbringe kommunens samlede CO2-forbrug med 40 % i 2030. Et mål som blev sat med den såkaldte Borgmesterpagt, som Køge Kommune tiltrådte i 2012.

Men der skal mere fælles opmærksomhed på energien og flere investeringer til, for at Køge Kommune når så langt. Teknik- og Miljøudvalget behandlede lige omkring årsskiftet Den Strategiske Energiplan og besluttede i den forbindelse at sende planen i offentlig høring. Alle interesserede opfordres derfor fortsat til at sende deres ideer og kommentarer til planen indtil høringsperioden slutter den 14. februar.

- Jeg er meget glad for, at vi også med Den Strategiske Energiplan er på forkant med den vækst, som allerede er godt i gang i vores kommune. Planen gør os i stand til at give flere konkrete bud på, hvordan vores energi- og varmeproduktion kan omlægges, så vi kan indfri vores store ambitioner, om også at være en grøn og klimavenlig kommune, samtidig med vi udvikler og vokser, udtaler Mette Jorsø (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, i pressemeddelelsen.