Der er pinsegudstjeneste i Kjøge Mini-By. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Pinsegudstjeneste rykker udendørs i minibyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pinsegudstjeneste rykker udendørs i minibyen

Køge - 04. juni 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 5. juni - 2. pinsedag - rykker gudstjenesten ud af Køge Kirke.

Der bliver i stedet tale om en friluftsgudstjeneste arrangeret af sognepræst ved Køge Kirke, Charlotte Dybdahl Winther.

Medvirkende ved gudstjenesten vil være Køge Kirkes Pigekor, ligesom en blæserkvartet ved Hanne Riberholt vil være til stede ved gudstjenesten, der naturligvis afholdes på arealet ved Køge Kirke på Mini-by grunden, Strandvejen 101 i Køge.

"Der er gratis entre til minibyen denne dag og vi forventer omkring 100 "kirkegængere" denne dag, siger formand Claus Phillipsen fra Kjøge Mini-By Laug.

"Man kan sige at Pinsen er kirkens fødselsdag" forklarer Charlotte Dybdahl Winther, der sammen med Signe Asbirk skal forestå gudstjenesten i Kjøge Mini-By, Strandvejen 101 og fortsætter "Pinsen er festen for Helligåndens komme. Her fejrer vi, at Helligånden, som er Guds ånd, kom til verden og skabte tro, håb og fællesskab blandt mennesker." Når der er noget at fejre, så skal det gøres med stil og det er Kjøge Mini-By´s Laugsformand Claus Philipsen helt med på. "Det er helt perfekt for os at være med at arrangere noget for hele familien. Kjøge Mini-By er for hele familien, så vi glæder os."

Også Ove Nordhild Olsen, der er formand for Venneforeningen er glade for samarbejdet.

"Jeg har engageret at to af vores guider laver rundvisning for menigheden efter gudstjenesten. Det bliver rigtig godt og er i dagens anledning helt uden beregning". Der er gratis adgang til Mini-Byen indtil kl. 12.00.

Et helt nyt samarbejde Det er første gang at Køge Kirke og Kjøge Mini-By laver et arrangement sammen. "I alle vores tiltag, uanset om det er Gudstjenester, Natkirke eller et helt tredje arrangement, prøver vi altid at skabe et sammenhold mellem de lokale her i Køge" fortæller Signe og fortsætter "Vi håber selvfølgelig også at denne familiegudstjeneste kunne være starten på et helt nyt samarbejde mellem Køge Kirke og Kjøge Mini-By. "Den er vi i hvert fald helt med på" siger Ove Nordhild.

2. pinsedag gudstjenesten starter kl. 11.00.