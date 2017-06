Se billedserie Spar Nords personale glæder sig til at byde Køges borgere ind på Køge Torv - til en forhåbentlig solrig og varm pinselørdag med masser af fest og stemning.

Send til din ven. X Artiklen: Picnic-dag på Torvet skal være en årligt tilbagevendende begivenhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Picnic-dag på Torvet skal være en årligt tilbagevendende begivenhed

Køge - 02. juni 2017 kl. 09:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det bliver ikke regnvejr. Og kommer der en lille skylle, jamen så lever vi danskere med det. Uanset hvad - så gennemfører vi. Vi har regnslag og paraplyer der kan lånes - men nej, vejrudsigten fortæller ingen regn".

Ordene kommer fra direktør Jesper Køster, Spar Nord Køge Bugt, der på lørdag den 3. juni fra kl. 11.00 i samarbejde med Køge Handelsstandsforening og Bryghuset Braunstein inviterer hele Køge til Danmarks største "picnic" på Køge Torv. Et kæmpe arrangement, som skal markere bankens 10 års fødselsdag i Køge, men også skal være med til at skabe sammenhold i Køge by og dens opland.

"Vi er stolte over den udvikling der sker i Køge. Stolte over at byen har status som "Danmarks bedste Handelsby". Vi har Danmarks største og hyggeligste torv. Vi har en stærk handelsstandsforening og en velfungerende detailhandel. Alt sammen noget vi ønsker at bakke op om og bevare", siger Jesper Køster.

For Jesper Køster og hans personale i Spar Nord Køge Bugt er det helt klart tanken, at denne event skal gentage sig.

"Da vi fostrede denne idé var det med et ønsket om, at det kunne gå hen og blive så stor en succes, at det ville blive et "folkekrav" om en gentagelse - at pinselørdag i fremtiden skal have tradition for være "picnic-dag" i Køge. Så vi håber, at folk forstår, at bakke op omkring arrangementet ved at købe picnic-kurve hos Slagteriudsalget Mad Med Mere på Køge Torv, eller på selve dagen at købe maden andre steder i byen. Og husker at købe deres øl i Braunsteins ølvogn midt på Torvet fremfor selv at medbringe drikkevarerne. En kæmpe stor tak skal lyde til det politiske bagland som har gjort dette arrangement muligt og til Torve Laug som har vist forståelse for at vige for vores arrangement", siger Spar Nord-direktøren.

Fra kl. 11.00 kan Køges borgere begynde at indtage de mange borde med ternede duge rundt på Torvet. Arrangementet krydres i løbet af dagen med god musik og opvisning af to af lokalområdets dygtige idrætsforeninger.

Kl. 11.30 går Rock Nalle på scenen. Musikken holder en pause frem til kl. 15.30 hvor der præsenteres en verdenspremiere i Køge. Den lokale sanger og sangskriver Kim Schwartz går på scenen sammen med Bamses Venner. Det bliver første gang siden Flemming "Bamse" Jørgensens død for over 6 år siden, at bandet igen skal spille sammen.

"Det glæder vi os rigtig meget til at præsentere. Der skal nok blive gang i Køge Torv når de trykker den af. Det bliver en fest helt i Bamses ånd", siger Jesper Køster.

Kl. 16.30 giver Greve Gymnastik opvisning. Foreningen er netop blevet doneret 85.000 til nye måtter i internationalt format. Kl. 17.30 viser Extreme Muay Thai fra Køge opvisning - og præsenterer bl.a. klubbens verdensmester i kickboxing Martin Bjørn Hansen. Han skal sammen med klubbens yngste DM-vinder, 11-årige Isabella Ludvigsen og 13-årige Mikkel West, der vil vise hvad kickboxing står for. Desuden vil der blive konkurrencer hvor publikum involveres. Klubben har for kort tid siden modtaget 75.000 fra Spar Nord Fonden til hjælp til en ny boksering.

Kl. 18.30 går Kim Schwartz igen på scenen - denne gang sammen med det velspillende "Det Lille Band" bestående af Dan Rasmussen på bas, Jens Runge på guitar, Lars "Dk" Nielsen på keyboard og Kasper Langkjær på trommer.

Der er "lagt i kakkelovnen" til en hyggelig og nærværende stund med sange fra Kim Schwartzs store bagkatalog. Bl.a. kan publikum opleve sange som, "Danmark Mit Sted", "En Helt Almindelig Mand", "Vi Fanger Laks" og selvfølgelig også Kim Schwartzs måske allerstørste hit, sangen om Køge Torv.

"Det er et supergodt initiativ af Spar Nord Køge at vælge at fejre sit 10 års jubilæum på denne måde med hygge, madpakker, masser af mennesker, folkelighed, fællesskab og nærvær. Jeg er meget glad for at blive spurgt om deltagelse i netop sådan et arrangement. Vi glæder os alle rigtigt meget og beder til vejrguderne om godt vejr over Køge Torv", siger Kim Schwartz til LørdagsAvisen.

Aftenen slutter af med intet mindre end Champions League finalen mellem Real Madrid og Juventus på storskærm - 6x3 meter.

Søndag den 4. juni kl. 9.00-12.00 sælger Spar Nord græsset til halv pris.

Bemærk, at sidste chance for at bestille picnic kurvene med tapas, vin og vand er torsdag den 1. juni kl. 17.30. Kurvene kan også bestilles på tlf. 5665 0137.

FAKTA

o Torsdag morgen den 1. juni kl. 06.00 påbegyndtes det store arbejde med at dække Køge Torvs brosten med græsset fra Leopolds Rullegræs. Spillere fra Køge Håndbolds førsteholdstrup har meldt sig for at hjælpe med arbejdet. Torvet forventes at være dækket af græs senest fredag middag.

o Græsset sælges til halv pris, søndag den 4. juni kl. 9.00-12.00. Græs kan reserveres på event4600@sparnord.dk.