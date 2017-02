Adm. direktør og sportschef i HB Køge, Per Rud fylder 50 år tirsdag den 21. februar. Foto: JCJ

Per Rud har gjort sin lidenskab til levevej

Køge - 17. februar 2017 kl. 06:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ildsjæl indenfor fodboldens verden runder på tirsdag den 21. februar et skarpt hjørne.

HB Køges administrerende direktør og sportschef Per Rud fylder den dag 50 år. Og han har om nogen formået at gøre hans store lidenskab til hans levevej.

Fodbolden har altid fyldt meget i Per Ruds liv og givet ham mange spændende opgaver. Udover træneropgaver i Danmarksserieklubberne Døllefjelde Musse IF og Kolding Boldklub samt den tyske Oberligaklub TSV Nord Harrislee har Per Rud varetaget landstrænerjobbet for Danmarks U/17 og U/19 landshold for kvinder. Hos DBU har Per Rud ladet sig uddanne som A-licenstræner og DBU-instruktør.

I 2003 fik Per Rud tilbudt jobbet som sportschef i Herfølge Boldklub, et job han som den naturligste ting vekslede til sportsdirektør i foråret 2009, da Køge Boldklub og Herfølge Boldklub gik sammen om overbygningen HB Køge.

I sommeren 2013 blev Per Rud ansat som sportschef i Brøndby IF, et job han forlod i to år senere. I stedet fik han job som sportschef i klubben Trottur på Island inden han kort før jul i 2015 vendte tilbage som adm. direktør og sportschef i HB Køge.

"Perioden i Brøndby IF vil jeg ikke være foruden - men det er godt at være tilbage i HB Køge efter en periode på to og et halvt år. Jeg kom tilbage med ny power og friske øjne, og er utrolig glad for at være tilbage. Det projekt vi har gang i hos HB Køge er utroligt spænde de at være en del af. Klubben har virkelig flyttet sig gennem de nu snart 8 år der er gået siden overbygningen blev en realitet. Der er mange eksempler herpå. Vores talentudvikling er unik på den måde, at de unge virkelig får chancen for at vise deres værd på højt niveau. Og det er skønt at se, hvordan mange af dem virkelig griber chancen og udvikler sig til at blive fast inventar på vores 1. Divisionshold", siger Per Rud og fortsætter:

"Klubbens måde at tage del i byens liv - bl.a. deltagelse i skoleprojekter og vores seneste tiltag med at knytte et par flygtninge til vores administration. Netværkstanken er fantastisk hvor de lokale virksomheder handler med hinanden. Frivilligheden i klubben er unik. Den kæmpe stab af frivillige hjælpere vi har og kan trække på findes ikke ret mange andre steder i Danmark. Jeg følger at HB Køge er én stor familie med en flad struktur. Der er ingen der er mere end andre. Og alle trækker på samme hammel. Det er kanon fedt at være en del af. Det giver en positiv energi. Nu venter vi bare på at få gjort stadion i Køge klar til fremtiden, så vi for alvor kan sigte mod at kæmpe os til at blive en fast bestanddel af Superligaen", fortæller Per Rud, der privat er bosiddende i Nykøbing Fl. og er far til to børn.

HB Køge fejrer Per Rud på 50 års fødselsdagen tirsdag den 21. februar med en reception i Nordea Lounge på Castus Park i Herfølge.

Det sker i tidsrummet fra kl. 14.00-17.00, hvor klubben håber at se mange glade kolleger, samarbejdspartnere, venner m.m. til nogle fornøjelige timer.