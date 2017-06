Talsmændene for pendlerne på Nordvestbanen såvel som S-togsstrækningen Køge Bugt er skeptiske over for planerne om at tage togdriften fra DSB og udlicitere den. Foto: Christian Mikkelsen. Foto: Mik

Pendlertalsmænd: Udlicitering giver ringere tog

Køge - 22. juni 2017

Der kommer færre tog og ringere service, hvis regeringen og transportminister Ole Birk Olesen (LA) gør alvor af at tage store dele af togdriften fra DSB og udlicitere den. Det frygter pendlertalsmændene på Nordvestbanen og S-togsstrækningen Køge Bugt, skriver Nordvestnyt og DAGBLADET.

- Umiddelbart kan man være ligeglad med, hvem der kører toget, hvis bare det kører ordentligt og servicen er i orden. Men regionaltogene giver ikke overskud i dag. Så jeg har svært ved at se, at et aktieselskab, der jo skal give overskud til aktionærerne, skal kunne gøre det billigere og bedre, sige Flemming Hvass, talsmand for pendlerne i Holbæk og Kalundborg på Nordvestbanen.

Han peger på, at de eneste tog, der i dag giver overskud er S-togene og så fjerntogene, som ministeren vil lade DSB beholde.

- Hidtil har DSB kunnet kanalisere overskud fra baner, der gav overskud, til de andre baner. Jeg ser det som vanskeligt at skille tingene ad. Jeg frygter, at det kan åbne op for, at nogle strækninger på sigt bliver nedlagt, fordi de ikke er rentable, siger han.

Kristian Jacobsen, talsmand for pendlerne på Køge Bugt-s-togsstrækningen, peger på, at forudsætningen for udlicitering er færre S-tog, end der kører i dag.

- Jeg tror desværre, det vil betyde færre afgange end i dag. Det vil betyde at flere kunder forlader togene til fordel for bil, eller i værste fald, at de må finde et andet arbejde, siger han.