Frustrationer over InterCity-tog, der drøner forbi Borup og Viby stationer, når regionaltogsdriften ikke fungerer optimalt, italesættes fredag eftermiddag. Her skal pendlerrepræsentanter fra strækningen drøfte planer for kompensationsstop med DSB. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Pendlere ønsker plan for nødstop

Køge - 27. januar 2017 kl. 14:06 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pendlerne fra Borup og Viby har længe efterspurgt en handlingsplan for kompensationsstop, så det sættes i system, når togdriften ikke er, som den skal være, skriver DAGBLADET.

Når pendlerrepræsentanterne Søren Jensen og Nanna Paludan Feld fra henholdsvis Borup og Viby fredag eftermiddag mødes med DSB's informationschef Tony Bispeskov, bliver det derfor med en plan for kompenserende stop som hovedtemaet.

For oveni aflysninger, forsinkelser og overfyldte tog er der sjældent noget mere frustrerende for pendlerne på strækningen ind mod København, end når InterCity-tog på stribe kommer drønende forbi uden at standse på stationerne.

- Vi har et massivt ønske om, at rettidigheden forbedres, skriver Søren Jensen til DAGBLADET forud for mødet og fortsætter:

- Derudover har vi et krav om, at når vores tog aflyses, skal der ske stop af andre tog, som er højere i DSB/Banedanmark-hierarkiet. I øjeblikket har vi aftale om, at der sker såkaldte kompensationsstop på fire morgenafgange og fire eftermiddagsafgange vel at mærke, når det drejer sig om tog til og fra København. Jeg har adskillige gange stået på stationen om morgenen og oplevet, at toget mod Ringsted bliver aflyst, hvorefter passagererne må vente minimum en halv time, før næste ordinære tog ankommer, lyder det fra Søren Jensen.