Paul McCartneys 75 års fødselsdag fejres i Bjæverskov

"Jeg så Paul McCartney første gang i K.B. Hallen da The Beatles gav koncert tilbage i 1964. Mine forældre havde danseskole med afdansningsbal i K.B. Hallen, så min far havde fået direktør Christensen til at lægge tre billetter til side. Så sammen med mine forældre så jeg som 13-årig The Beatles. Siden har jeg set Paul McCartney flere gange, og Birgitte og jeg har også oplevet ham i Liverpool, så derfor er det for os helt naturligt, at fejre hans fødselsdag", fortæller Finn Bendixen til LørdagsAvisen.