Det giver god mening at passe godt på kirkens hus, mener Christian Damgaard, der i øjeblikket står i spidsen for menighedsrådet i Køge Kirke. Foto: Torben Thorsø

Passer på Guds hus

Køge - 12. september 2016 kl. 13:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirken har lagt gulv til yoga, rockkoncerter og senest et stort lys- og lydshow, der kunne ses i byens festuge. Køge Kirke i Sct. Nicolai Sogn har de seneste år budt på aktiviteter for unge og ældre - store og små.

- Jeg tror ikke, vi har nået grænsen for, hvad kirken kan bruges til, endnu, men det er hele tiden et samspil mellem, hvad præsterne synes, kunne være spændende at prøve og hvad menighedsrådet har lyst til, siger menighedsrådsformand Christian Damgaard.

Han har talt med DAGBLADET Køge i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg.

Christian Damgaard fortæller, at de seneste år har menighedsrådet haft en klar mission med aktiviteterne i og omkring kirken:

- Visionen været at gøre kirken til en mere åben og naturlig del af menighedens hverdag. Det synes jeg er lykkedes på flere fronter.

Menighedsrådsformanden forklarer, at som udgangspunkt, så er menighedsrådets primære og mest jordbundne opgave at passe på kirken. Det er en opgave man tydeligt kan mærke, at han brænder for, og han kalder konsekvent kirken for »huset« - som i »Guds Hus«.

- Hvis man gerne vil bevare huset og give egne oplevelser og ståsted i livet videre til andre, så gælder det om at have et hus at være i. Gennem mange hundrede år har mennesker lagt liv og sjæl i det stenhus og det er en del af vores historie, siger han og fortsætter:

- Kirken er jo også kultur og hele baggrunden for det vi bygger vores verden på. Ståstedet er i forhold til, at der er noget andet end det, der kan bevises og at det giver fred i sindet at folde sine hænder i kirken.

Den kristne grundholdning har han haft med sig det meste af livet og han har ikke meget til overs for de stemmer i nutiden, der plæderer for, at kirkerne har udspillet deres rolle og at troen ikke har plads i en moderne verden.

- Hvad bygger de den »tro« på - at der ikke er noget at tro på, siger han og fortsætter:

Det er stadig 78 procent af den danske befolkning, der er medlem af folkekirken. Så det er et fåtal, som ikke har behov for at tro på et eller andet. Jeg mener, at det er kortsynet at tro på sig selv, hvis det er det, der skal drive værket hele tiden.