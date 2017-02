Pas nu på koden, når du bruger dankortet, lyder politiets opfordring - igen. Foto: Jens Wollesen

Pas nu på koden: 72-årig fik stjålet 15.000 fra sit dankort

Køge - 21. februar 2017 kl. 13:40 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enten veksel-finten i en butik eller afluring af pinkoden og efterfølgende tyveri af dankortet er de store hit blandt de tricktyve, der for øjeblikket huserer i Køge-området.

Og i går gik det ud over en 72-årig mand.

Manden havde tidligere på dagen brugt sit dankort, da han var i Netto i Solrødscentret for at handle, og her er hans pinkode efter al sandsynlighed blevet afluret.

Da han så senere kom hjem, blev han kontaktet ved sin adresse på Havstokken af to udenlandske mænd, der talte om nogle huse til salg i Ringsted.

Noget tid efter, mændene var gået igen, opdagede den 72-årige, at hans dankort var stjålet fra hans pung fra bukselommen - taget ud af kortholderen, som var lagt tilbage i pungen igen efterfølgende.

Den bestjålne pensionist fik derefter spærret sit kort, men for sent.

Der var allerede hævet 15.000 kr. på kortet - som også var blevet brugt på en McDonalds, hvor tyvene havde hygget sig for 260 kr.

Begge gerningsmænd beskrives som 28-30 år, formentlig østeuropæere, 175-180 cm høje, almindelige af bygning med sort kort hår. Begge talte engelsk.

- Jeg har ikke noget bud på, hvorfor Køge-området er særligt udsat lige nu, siger kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerrregaard.

- For normalt er der flest tricktyverier om sommeren, men de har åbenbart fundet ud af, at det - desværre - er lukrativt at være her hele året.

- Men igen kan jeg kun opfordre til, at folk passer virkelig godt på, når de bruger deres pinkode, siger han.

Det gælder både ved hæveautomaten, og når man handler ind i en forretning, og Martin Bjerregaard opfordrer direkte til, at man godt må være lidt »paranoid«.

- Hellere kigge sig en gang for meget over skulderen og måske bede én, der står lidt for tæt på, om at rykke væk, inden man taster sin pinkode, siger han.