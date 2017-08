Parkeringsknaster får ny tur gennem udvalgene

For dertil kommer man ikke, fortæller borgmester Flemming Christensen. Parterne står bag aftalen, men udviser samtidig alle villighed til at kigge nærmere på de utilsigtede elementer i regelsættet, der blandt andet har været udførligt beskrevet i DAGBLADET hen over sommeren.

Derfor går Teknik- og Miljøforvaltningen nu i gang med at forberede en sag til Teknik- og Miljøudvalgets møde fredag den 18. august. Borgmesteren vil ikke komme nærmere ind på, hvilke elementer der kan tages op til revision, for den rette vej er nu at sende sagen tilbage i maskinrummet, vurderer han over for DAGBLADET.