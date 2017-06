Påsat brand ved Køge Arrest

Det var formentlig en påsat brand, det klokken 00.52 blev opdaget uden for Køge Arrest. Det vurderer politiet over for DAGBLADET Køge.

- Vi tror, at nogen har tændt op, for hvad skulle ellers frembringe en gnist, men hvad hensigten så kan være, ved vi ikke. Det er trods alt ikke tæt mok på arresten til, at man kan ikke skræmme nogen af de indsatte eller afstedkomme en evakuering af indsatte for eventuelt at redde nogen ud, siger Martin Bjerregaard.