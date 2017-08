På cykel for alvor og sjov

Rishøjløbet tiltrak igen en god blanding af seriøse motionister familier med lyst til at ligge på hjul i et roligere tempo.

Det gjaldt blandt andre otte-årige Amalie og hendes mor. Hun var på en flot pigecykel som hun havde fået et fødselsdagsgave for ikke så længe siden og nu ville de ud på 35-kilometers ruten.

- Min mand har cyklet med på den lange rute flere gange og nu fik vi også lyst til at prøve en tur. Vi er lokale og så er Rishøjløbet jo et godt sted at begynde. Vi tager det roligt og går bare efter medaljen for at have gennemført løbet, fortalte Eva Berg.