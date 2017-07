Debatten om den kommende betalingsparkering i Køge ruller for alvor i disse dage. DAGBLADET bringer lørdag to hele avissider, der beskriver dele af beslutningsgrundlaget samt virkningerne af aftalen, der træder i kraft til september. Foto: Kathrine Harvey

Send til din ven. X Artiklen: P-udvikling følges med tættekam Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

P-udvikling følges med tættekam

Køge - 15. juli 2017 kl. 11:34 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Diskussionen om den forestående betalingsparkering i Køges centrum og Køge Kyst har været livlig i de forgangne uger. I DAGBLADET og på sn.dk har de berørte foreninger på Søndre Havn ofte optrådt.

Læs også: Gammel aftale giver kommune parkeringskvaler

Men hvad med de handlende? Hvad med folk, som arbejder i den kommende betalingszone og de erhvervsdrivende?, har flere læsere spurgt på Facebook.

Den første del af kommunikationskampagnen søsættes på mandag. Og der bliver rigelig med grund til at følge det tæt, lød det blandt andet fra Mette Jorsø (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, her DAGBLADET i tirsdags. Hendes udvalg bør evaluere hele parkeringspakken hver måned i det første halve år, konstaterede hun.

Det slår også borgmester Flemming Christensen (K) og SF's Torben Haack på tromme for:

- Selv om det indgår i kontrakten med udbyderen, at den skal evalueres efter et år, tror jeg, at det vil være en god ide, at vi i kommunen løbende følger, om kontraktens vilkår er så stramme, som vi hidtil har formodet, siger Flemming Christensen.

Nøjagtigt som Mette Jorsø tirsdag gav udtryk for i DAGBLADET, udviser borgmesteren dermed vilje til at kigge på eventuelle uforudsete følgekonsekvenser af betalingsparkeringen. Torben Haack lægger sig på samme linje:

- Det er netop vigtigt, at vi kan lave det om, hvis noget ikke er hensigtsmæssigt. Vi skal selvfølgelig føre borgernes, foreningernes og forretningernes sag. Vi ødelægger simpelthen vores by, hvis vi lukker øjne og ikke lytter, og det har jeg ofte talt med Mette om. Derfor må vi have en åben dialog og gerne i Teknik- og Miljøudvalget, siger Torben Haack til DAGBLADET.