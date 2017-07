Hvilke p-regler gælder egentlig for værditransporter?, spørger Flemming Hansen i dag i et læserbrev i DAGBLADET efter en episode på Torvet i Køge, hvor der blev uddelt en bøde til en værditransport. Der er nu ellers frit lejde-ordning, forklarer teamlederen for den kommunale parkeringsindsats. Foto: Jesper From

P-bøde til værditransport vækker harme

Hændelsesforløbet - set fra ét af vidnernes synspunkt - beskrives i et læserbrev i lørdagens DAGBLADET, hvor håndteringen af situationen møder skarp kritik. Vis konduite over for værditransporterne, som nødvendigvis må og skal kunne parkere tæt ved pengeinstitutterne for at sikre størst mulig sikkerhed, lyder det i læserbrevet.

- Vi har en fin dialog med værditransporterne om, hvor de kan holde. Det er klart, at de ikke må holde til gene og spærre for trafikken, og med de smaller gader omkring Torvet, er det ikke meget, der skal til for, at man holder til gene for andre. Men de får frit lejde i den forstand, at de har fået anvist steder, hvor de kan parkere tæt ved pengeinstitutterne. Vi ved udmærket godt, at de er på arbejde og er hurtigt væk fra stedet igen, og på den måde udviser vi konduite, siger teamleder June Hartmann, der understreger, at værditransporternes parkering ikke plejer at udgøre et problem.