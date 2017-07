Hanne Odér Jørgensen, der er beboer på bostedet Pedersvænge, mener, at det er gået for vidt med at sende personalet på kursus. Det går ud over den omsorg, som personalet kan give til beboerne, siger hun. Foto: Katrine Wied

Opråb fra beboer: Personalet er alt for ofte på kursus

Køge - 08. juli 2017 kl. 10:00 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er for lidt tid til omsorg og for lidt tid til at afhjælpe ensomhed på bostedet Pedersvænge i Køge.

Sådan lyder oplevelsen af hverdagen fra en af beboerne på Pedersvænge, Hanne Odér Jørgensen, der har boet på bostedet siden 2003. Hun skyder især skylden på, at personalet for ofte sendes på kursus og erstattes af vikarer.

Den historie fortæller hun, da hun en formiddag møder op på DAGBLADET Køges redaktion.

- Jeg bliver nødt til at sige noget, for det ene kursus afløser det andet. Vi er 24 mennesker på 1. og 2. sal, hvor nogle har mere behov for hjælp end andre. Nogle gange er der kun to personaler og en elev, og nogle gange kun to personaler, og så går de også til møder. Vi føler ikke, at der er meget tid til os. De få, der er tilbage, ligger vandret i luften for at hjælpe. Nogle af beboerne har også fysiske handicap, og der er ikke tid til noget, siger Hanne Odér Jørgensen.

På Pedersvænge bekræfter daglig leder Gitte Wennicke, at hele hendes personale har været på kursus de seneste fem uger. Men hun afviser samtidig, at der er tale om en stigning i antallet af medarbejdere, der er på kursus.

- Køge Kommune kører et kursus i Aikido. Det er i og for sig en japansk kampsport, hvor vi lærer at undgå kamp. Vi lærer, hvordan vi ved vores kropssprog undgår at optrappe konflikter. Det er med et forebyggende sigte og meget vigtigt i denne her tid, hvor der er så mange sager, siger Gitte Wennicke.

Kurset har på Pedersvænge kørt over ti formiddage á tre timer.