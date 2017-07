Mens planerne om en amerikansk diner på Køge Marina har fuld politisk opbakning, er blandt andre Danmarks Naturfredningsforenings Køge-afdeling mere forbeholdne, da man mener, at kommunen bør afholde sig fra at dispensere fra den gældende lokalplan. Illustration: Restaurant Arken

Send til din ven. X Artiklen: Opråb: Stop dispensationer fra de gældende lokalplaner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opråb: Stop dispensationer fra de gældende lokalplaner

Køge - 02. juli 2017 kl. 07:33 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt teknik- og miljøudvalg i Køge Kommune sagde for en måned siden ja til at dispensere fra lokalplanen for Køge Marina, så der kan etableres en cirka 350 kvadratmeter amerikansk diner på adressen Bådehavnen 1.

Projektet skal formelt godkendes af Kystdirektoratet, som sagsbehandler i forhold til strandbeskyttelselseslinjen. Men udseendet og udformningen af dineren har efter den politiske godkendelse fremtvunget reaktioner fra blandt andre arkitekt Karsten Vibild, der i et læserbrev DAGBLADET forleden kritiserede dispensationen fra lokalplanen. Han mener, bygningen »på helt klar og afgørende vis adskiller sig fra ånd og karaktér i den eksisterende gældende Lokalplan 3-01.« Vibild efterlyser desuden større respekt for lokalplanerne, således at antallet af dispensationer minimeres.

Heller ikke i Danmarks Naturfredningsforenings Køge-afdeling er man imponeret over, at der er givet dispensation i Køge Marina-tilfældet:

- Vi mener, at man bør respektere intentionerne i den oprindelige lokalplan, siger formand Henrik Petersen til DAGBLADET og fortsætter:

- Marinaen med sit maritime udtryk bør i vores øjne holdes, som den er. Vores ærgrelse har ikke noget med naturen at gøre, men er i stedet et surt opstød, fordi man dispenserer og dermed ikke holder sig til den gode lokalplan, som man allerede har for marinaen, siger han.

Udvalgsformand Mette Jorsø (V) påpegede i DAGBLADET i forbindelse med beslutningen, at enigt byråd mener, at det er i almenvellets interesse at tillade dispensationen, ligesom Socialdemokraternes Erling Larsen gav udtryk for et håb om, at dineren vil kunne tilføre mere liv og udvikling til Køge Marina.