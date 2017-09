Oplev Lotte Heises 30 års jubilæumsshow i Køge

Lotte Heise er klar med sit 30 års jubilæumsshow "Der kommer stadig flere rynker", hvor hun i vanlig og kendt stil leverer det allerbedste fra 30 års shows, og der kommer et kærligt gensyn med flere klassikere - f.eks. som den når kvinderne får et evigt gyldigt råd til, hvad de præcist svarer, når mænd spørger, om de før har oplevet noget så stort? Se det på Teaterbygningen i Køge 26. september klokken 19.

Lotte Heise har stort set berørt alle de emner, der er værd at tage fat på fra "Kedelige Mænd" over "Hysteriske Kvinder" til "Besværlige Børn" til hvor kikset, det kan være at ligge hos gynækologen. Mænd, kvinder og deres roller i forhold til hinanden har ofte både fået med grovfilen og fået publikum til at græde af grin ikke mindst af sig selv eller af naboen, og denne gang kommer Lotte også ind på kvinders umættelige behov for perfekte stabler af laksefarvede håndklæder, som ikke må bruges.