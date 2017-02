36-årig autistisk mand er dømt for blufærdighedskrænkelse i Køge Svømmeland. Foto: Arkivfoto

Onani i sauna endte med anbringelse

Køge - 09. februar 2017

En over halvandet år gammel sag om blufærdighedskrænkelse i en sauna i Køge Svømmeland endte onsdag i Retten i Roskilde med en anbringelsesdom.

Den dømte er en 36-årig autistisk mand, der stod anklaget for at have onaneret i saunaen i den lokale svømmehal, mens to drenge på 11 og 12 år var til stede.

Den anklagede erkendte i retten, at han havde »leget med sig selv« i saunaen, og desuden blev der for lukkede døre afspillet en videoafhøring af de to forurettede drenge.

Og både tilståelsen og de to drenges forklaringer lå til grund for, at dommer Annette Hagstrup og de to domsmænd valgte at følge senioranklager Jens Bergers påstand om en anbringelsesdom.

Den psykisk syge mand har opholdt sig på diverse bosteder det meste af sit liv, og allerede dagen efter episoden i saunaen blev han sat under døgnovervågning på det bosted, hvor han har opholdt sig de seneste knap 10 år.

Derfor ændrer anbringelsesdommen stort ikke på de forhold, som den 36-årige allerede lever under, og derfor var der heller ingen tvivl hos hverken manden eller hans forsvarer om, at dommen blev modtaget.

Tværtimod var den psykisk syge mand mere end glad for at få at vide, at han nu kan blive boende på det bosted, hvor han håber at kunne tilbringe resten af sit liv.

Lederen af bostedet, der også var mødt op i retten, lagde ikke skjul på, at det har været et meget langt og hårdt forløb at skulle vente så længe på rettens afgørelse - epsioden i saunaen fandt sted i juni 2015 - og at alle nu er glade for, at man kan komme videre.

Den 36-åriges forsvarer sagde direkte i sin procedure, at han ikke mente, retssystemet burde have været involveret i sagen, fordi bostedet, hvor den 36-årige bor, jo helt fra starten har sat ham under det skærpede opsyn, som nu blot skal fortsætte.