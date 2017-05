En ny lokalplan for Ølsemagle i Køge Kommune skal give bedre muligheder for at udstykke til boligbyggeri og udvikle landsbyen. Foto: Elmer Madsen

Omringet af erhverv: Landsby får plaster på såret

Køge - 24. maj 2017 kl. 13:43 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Ølsemagle landsby har over en længere periode blot kunne se til på sidelinjen, mens den omkringliggende udvikling med Skandinavisk Transportcenter og den snarlige togstation Køge Nord er vokset betydeligt.

Et længere tovtrækkeri er nu endt med, at politikerne i Køge Kommune imødekommer indbyggernes ønske om friere tøjler og bedre mulighed for boligudvikling. Det skal ske med en ny lokalplan for området, som blev endeligt vedtaget på et byrådsmøde tirsdag aften.

- Det var engang en landsby, der lå idyllisk og for sig selv, og nu er den omkranset af et meget stort erhvervsområde. Det ændrer landsbyen. Derfor har vi prøvet at gøre, alt hvad vi kan, for at gøre borgerne glade, siger Mette Jorsø (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune.

Flere borgere i Ølsemagle har undervejs givet udtryk for irritation over de skrappe bevaringsbestemmelser og de ufleksible udstykningsmuligheder. Problematikker, som Lokalplan 1044 skal tage hånd om ved at gøre området til byzone.