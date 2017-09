Otte ud af ti bygninger på Vemmedrupskolen i Køge er ramt af skimmelsvamp. Renoveringen af bygningerne forventes at koste kommunen i omegnen af 33-35 millioner kroner. Foto: Jesper From

Omfattende skimmelsvamp kan koste kommune over 30 millioner

Køge - 07. september 2017 kl. 12:13 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store dele af Vemmedrupskolen i Køge skal renoveres, efter der er konstateret skimmelsvamp i otte ud af skolens 10 bygninger, og prisen for renoveringen kan blive høj. Et foreløbigt skøn lyder på 33-35 millioner kroner, fortæller flere politikere.

- Vi har fået oplyst, at man forventer en pris på 33 millioner kroner. De penge bliver svære at finde i budgettet, uden at det får store konsekvenser, så derfor foreslår vi et ekstraordinært kassetræk, siger Pernille Sylvest (S), medlem af skoleudvalget i Køge Kommune.

Hos SF har man hørt, at renoveringen vil koste 35 millioner kroner, men partiet vil endnu ikke udtale sig om, hvor pengene skal findes.

- Man skal passe lidt på med beløbet, for det er et presset skøn, og man arbejder stadig på at finde den endelig pris for renoveringen. Men vi er nødt til at gøre noget nu, og pengene skal findes på den ene eller anden måde, pointerer Torben Haack (SF), næstformand i skoleudvalget.

Som DAGBLADET Køge skrev onsdag den 6. september, viste en rapport fra 2015, at Vemmedrupskolen allerede dengang havde flere tydelig tegn på skimmelsvamp, og Torben Haack kalder den manglende vedligeholdelse af skolen for en lærestreg.

- Vi skal lære af det her, så vi næste gang får kigget anderledes på tingene. Vi skulle have taget rapporten mere alvorligt, og vi skulle have fået fremlagt, hvilke risici der ville være, hvis vi ikke gjorde noget, siger han.

I Socialdemokratiet er man chokeret over, at rapporten fra 2015 ikke gav anledning til flere tiltag på Vemmedrupskolen.

- Det er rystende, at rapporten ikke i højere grad har betydet, at man har holdt øje med bygningerne og løbende vedligeholdt dem. Hvis man havde gjort mere, kunne man have undgået at lukke store dele af skolen og samtidig sparet adskillige millioner, siger Pernille Sylvest.

Forvaltningen i Køge Kommune vil ikke sige noget konkret om beløbet endnu, men det foreløbige svar er, at renoveringen vil koste et tocifret millionbeløb.

