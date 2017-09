Se billedserie Fodterapeut Marianne Mikuta giver både behandlinger, der kan afhjælpe problemer med fødderne, men også behandlinger for velværets skyld. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ømme fødder påvirker livskvaliteten

Køge - 13. september 2017 kl. 17:11 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I gennemsnit går hvert menneske 180.000 kilometer på et år. Der er derfor alt mulig god grund til at passe på fusserne. Men alligevel propper mange af os igen og igen fødderne ned i sko, som på sigt kan være en udfordring for sundheden.

Problemer med fødderne kan være ubehageligt, men det kan også have en stor indvirkning på vores livskvalitet. Det fortæller statsautoriseret fodterapeut Marianne Mikuta, der er indehaver af Køge Fodterapi. Det skriver DAGBLADET Køge.

- De mest almindelige problemer, vi ser, er hård hud, ligtorne, hælrevner, hælspore og nedgroede negle. Det er ofte en følgevirkning af fejlstillinger i fødderne eller fordi man øger belastningen på et bestemt sted på fødderne. For eksempel opstår hård hud, fordi huden prøver at beskytte sig og derved danner mere hård hud, forklarer Marianne Mikuta.

Fejlstillinger i fødderne kan for eksempel komme, hvis man ofte går i højhælede sko.

- Højhælede sko kan give nedsunken forfod, fordi foden får en forkert belastning, når man konstant bliver ved med at presse den ud i en unaturlig stilling. Skoen betyder, at der kommer en øget belastning på forfoden, så musklerne ændrer sig og tværbuen på forfoden ikke bliver opretholdt. Musklerne bliver nærmest for slappe, fordi man har en unaturlig måde at gå på. Det kan også forekomme, hvis man vejer for meget, siger Marianne Mikuta.

Dermed ikke sagt, at man aldrig må have højhælede sko på. Det er i orden at have dem på til fest, men man skal lade være i det daglige, lyder fodterapeutens råd.

- Højhælede sko er til fest. I hverdagen vil jeg råde til, at man bruger en flad sko med maksimum to centimeter hæl og en fast hælkappe. Der skal også være plads til tæerne og en justerbar lukkeanordning, så skoen kan sidde fast på foden, siger Marianne Mikuta.

