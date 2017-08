Rishøjløbet 2017 afvikles søndag den 13. august med start og målved Rishøj Idræts Center. Arkivfoto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ølsemagle Motion kalder til Rishøjløbet 2017

Køge - 09. august 2017

En af de gode lokale sommeraktiviteter i Køge-området er Rishøjløbet, som i år afvikles søndag den 13. august, og arrangørerne lover, at deltagerne får lov til at opleve den smukke midtsjællandske natur med skove og åbne vider.

Ølsemagle Motion har gjort sig umage med at tilrettelægge tre ruter, der rummer både flotte naturoplevelser og gode cykeludfordringer med bakker uanset om man er ny i sadlen, vil have en familieoplevelse eller er blandt de ivrige motionister.

For at gøre det attraktivt for familier at deltage er der rabat på 20 kr. for deltagere under 15 år.

Endvidere kan disse deltagere også få diplom og medalje for at have gennemført cykelløbet.

I samarbejde med Lørdagsavisen udlodder Ølsemagle Motion 20 billetter til Rishøjløbets Familierute for børn og unge under 15 år.

For at deltage i lodtrækningen om de 20 billetter, skal du svare på hvor mange km Familieruten er på.

Svaret sendes til Erik Rishøj Jensen på mail: kasseren@oelsemagle-motion.dk.

Betingelsen for at deltage i konkurrencen er, at svaret er modtaget senest torsdag den 10. august med oplysninger om navn og adresse. Blandt de indkomne besvarelser, vil der blive trukket lod. Vinderne vil få direkte besked.

Ølsemagle Motion har til løbet arrangeret, at der undervejs på ruterne er depot i skoven, hvor der sørget for god forplejning til alle deltagerne. Samtidig er der vejvisere på ruterne.

"Når deltagerne er kommet i mål, er der sørget for, at alle kan få en pølse og en øl/vand. Det er en del af deltagergebyret. Vi lægger vægt på, at der er plads til hyggeligt samvær under og efter løbet", oplyser formand Jan Kirkegaard.

"Alle deltagere får registreret sin tid, men der bliver ikke udråbt en vinder af de tre løb. Vi betragter alle, der har gennemført, som vindere".

Efter løbet er der lodtrækning om ca. 50 præmier. Lodtrækningen foregår på deltagernes startnummer. Flere klubber har tilkendegivet, at de kommer.

"Men vi sætter også pris på, at der kommer mange, som ikke kører i klub", slutter Jan Kirkegaard.

Se mere på www.oelsemagle-motion.dk. pm