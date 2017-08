De dystre økonomiske udsigter for Børneudvalget i Køge Kommune har bevæget sig i en positive retning, og det glæder udvalgets formand, Thomas Kielgast (SF).

Økonomien i bedring: Budgethuller er skrumpet

Køge - 17. august 2017 kl. 15:31 Af Simon de Visme

Tilbage i maj var de økonomiske udsigter dystre i Køge Kommune. I flere af de politiske udvalg forventede man et såkaldt merforbrug i millionklassen, og Børneudvalget var et af de kritiske områder i årets 2. økonomiske redegørelse, der blev offentliggjort i maj.

Det første bud lød på, at Børneudvalget manglede 18,3 millioner kroner, og forklaringen for budgethullet var dengang ekstra udgifter på de forebyggende indsatser og området for anbringelser. Siden da har forventninger til budgettet ændret sig, og noget tyder noget på, at hullet er blevet mindre.

Nu forventer Børne- og Uddannelsesforvaltningen nemlig et merforbrug på 5,4 millioner kroner hos udvalgets to områder: Dagtilbud og Foranstaltninger for sårbare børn. Udviklingen viser altså et fald på omkring 13 millioner kroner.

- Det gør mig glad, for det betyder, at vi i mindre grad skal ud og finde pengene på andre områder, siger Thomas Kielgast (SF), der er formand for Børneudvalget.

At forvaltningen nu forventer et mindre merforbrug end tidligere skyldes, at kommunen lige nu ikke har det samme behov for at anbringe børn, som man havde forudsagt. Ifølge udvalgsformanden kan det skyldes, at nogle sager er blevet håndteret på en »anden og bedre måde«.

- Bag alle de her tal er der nogle familier, hvor der er lavet nogle aftaler, som ikke er så omkostningstunge. I stedet for anbringelser har man måske øget familiebehandlingen eller opfølgningen i hjemmet, og der kan være en anden tro på, at familierne selv kan håndtere det, påpeger Kielgast.

Da forventningen fra maj ramte den politiske dagsorden, var det en lettere rystet udvalgsformand, der udtalte sig til DAGBLADET Køge.

- Vi er meget overraskede over, at vi pludselig så kort tid inde i budgetåret har så store udfordringer, lød det dengang fra Thomas Kielgast.

Selvom politikerne i maj blev præsenteret for en række spareforslag, som kunne lukke det store hul i budgettet, så valgte Børneudvalget at se tiden an.

- Vi valgte at have is i maven og sige, at vi har en formodning om, at det ændrer, og det har det gjort, siger Thomas Kielgast og fortsætter:

- Forventningen er, at merforbruget kommer til at ligge på det her niveau, og så vi er nok nødt til at tilføre området flere penge. Vi har nogle udfordringer i Køge på børnehandicapområdet og i forhold til anbringelser, men måske kan det udligne sig. I sidste ende er det hele jo ét stort samlet budget, siger han.

Det var et enigt børneudvalg, som tirsdag sendte forvaltningens tre anbefalinger videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Heriblandt en tillægsbevilling på 6,5 millioner kroner på grund af merforbruget for foranstaltninger for sårbare børn og unge.