Øget optimisme omkring Køge Idrætspark

"Det var rigtigt positivt at se den annonce i avisen, og den er et signal fra kommunen om, at man meget gerne og hurtigst muligt vil i gang med projekt Køge Idrætspark. Det er min klare holdning at nu kommer det til at gå stærkt. Jeg synes det ser rigtigt fornuftigt ud, og har en forventning om, at vi kommer i mål denne gang. Og projektet må gerne blive igangsat inden vi når for langt ind i efteråret, så der kommer til at gå valgkamp i den. Vi oplever en super politisk opbakning til projektet og der lyttes til os. Og foreningerne og stadions øvrige brugere vil også strække sig langt for at få enderne til at mødes. Det her er chancen for, at vi i Køge langt om længe kan tilbyde vore klubber og foreninger nogle optimale forhold - så vi i fremtiden også kan byde vore idrætsudøvere og publikum indenfor til store sportsbegivenheder både hvad angår elite- som breddeidræt. Og med den kæmpe udvikling vi oplever i Køge - og med de mange nye borgere som vil bosætte sig i vores kommune de kommende år, så er vi ganske enkelt nødsaget til i fremtiden at kunne tilbyde professionelle forhold for at tiltrække nye udøvere til vore mange foreninger. Alt andet vil være en katastrofe for området. Går alt som det skal - og det tror jeg på det gør - så vil den nye idrætshal stå klar til indvielse i juni eller juli måned 2019. Sagt med andre ord - skibet er sat i søen og vil komme sikkert i havn", lyder det optimistisk fra Kai Jensen, der er bestyrelsesformand for Køge-hallerne.