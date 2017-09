Der hoppes for sjov i Borup og Lellinge fremover i forbindelse med et nyt motionstilbud til børn. Foto: DGI Foto: Bo Nymann/Free

Send til din ven. X Artiklen: Nyt tilbud: Sjov motion til børn med overvægt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt tilbud: Sjov motion til børn med overvægt

Køge - 14. september 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdage og søndage skal der hoppes for sjov i både Borup og Lellinge, når Borup IF Gymnastik og Lellinge IF i samarbejde med Køge Kommune og DGI tilbyder særlig træning til børn og unge med overvægt.

Jump4fun - som tiltaget hedder - skal giver glæde og sved på panden til de unge mennesker. Lellinge IF og Borup IF Gymnastik har nemlig skræddersyet et motionstilbud, hvor træningen er målrettet til børn og unge med overvægt. Det er derfor også særligt udvalgte og uddannede instruktører, der står for træningen.

Målet er, at Jump4fun skal gøre det lettere for børnene i målgruppen at komme afsted til træningen og samtidig føle sig godt tilpas blandt andre børn i en idrætsforening. Konceptet Jump4fun er opstået i et samarbejde mellem DGI, Julemærkefonden og hospitaler på Sjælland.

"Det er så vigtigt, at børn med overvægt finder glæden ved motion og dermed lysten til at prioritere det - både før, under, efter og også uden et vægttabsforløb. Overvægt blandt børn er en stigende udfordring og derfor et fokusområde i mange kommuner, og vi er glade for, at bl.a. vores tiltag inden for området nu kan suppleres med, at vores sundhedsplejersker og andre med kontakt til børnene har et rigtig godt tilbud i foreningslivet i Køge Kommune, som vi kan henvise til," siger Charlotte Baeré, der er sundhedskonsulent i Køge Kommune.

Jump4Fun starter op i september, og holdet træner 11 måneder om året. Deltagerne på Jump4fun opfordres til at træne to gange om ugen. Tilbuddet understøttes af midler fra Køge Kommune og vil være et tilbud i foreløbigt 2 år.

Børnene betaler kontingent som i en almindelig forening, og de ekstra udgifter til fx uddannelse af instruktørerne, træningstøj til børnene, videndeling mellem alle Jump4fun-hold, foreningssupport finansieres af tilskuddet fra kommunen og varetages i det daglige af DGI.

Jump4fun henvender sig til børn og unge i alderen 6-16 år. Deltagerne må træne på de særlige hold så længe de vil, men målet er, at de bliver klar til at dyrke idræt på lige vilkår med andre børn. Over 400 børn og unge træner i øjeblikket på et Jump4fun hold i 13 sjællandske kommuner. Flere børn har over de sidste fire år været igennem Jump4fun, der startede i 2014 i Nordsjælland, og flere børn og flere kommuner er på vej.