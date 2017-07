En gruppe borgere har nu gennemregnet mulighederne for hurtigere busforbindelse mellem øst og vest i Køge Kommune, og nu er resultatet sendt til politikere og forvaltningen. Udspillet fortæller blandt andet, at bus 245 mellem Borup Station og Ølby Station via Ejby kan tilbagelægges på 28 minutter. Pt er tiden 42 minutter.

Nyt oplæg: Rejsetid kan forkortes markant fra vest mod øst

Også i efterårets budgetforhandlinger ventes spørgsmålet om bedre busdrift at fylde en del, og med fremlæggelsen af et nyt udspil til en hurtigere busforbindelse mellem Borup i vest via Ejby, Ølby Station mod Køge håber en gruppe borgere nu at sætte yderligere damp på buskedlerne. I oplægget har man blandt andet regnet sig frem til, at bus 245 kan tilbagelægge ruten fra Ølby Station via campus, Store og Lille Salby og Ejby for så at nå frem til Borup Station på blot 28 minutter.