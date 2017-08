Mandag mødtes Astrid Lequime med Køge Kommune i sagen om hendes søn Noah, uden at det dog havde den store betydning for sygeplejen af den 11-årige dreng. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Nyt møde ændrer intet for 11-årige Noah: - Det drukner i magtkampe

Køge - 16. august 2017 kl. 16:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Du bevilges 8 timers natteovervågning af Noah jf. sundhedslovens §138 om hjemmesygepleje. Du er således sammenlagt bevilget 24 timers hjemmesygepleje og overvågning af Noah jf. sundhedslovens §138.«

Sådan lyder en spritny afgørelse fra Køge Kommune i sagen om 11-årige Noah Lequime fra Køge. Den alvorligt syge dreng har behov for pleje døgnet rundt, og Noahs mor har i flere år kæmpet for, at det er sygeplejersker, der varetager den opgave.

Den kamp ændrer den nye afgørelse ikke noget på. I stedet handler ændringen om, at Køge Kommune nu bevilger overvågningen om natten via sundhedsloven og ikke serviceloven. Indtil nu er dette gjort omvendt, og det har Ankestyrelsen som tidligere beskrevet kritiseret.

Den nye afgørelse blev præsenteret for Astrid Lequime, der er mor til 11-årige Noah, på et møde mandag med kommunen. Et møde, som var kommet i stand efter Ankestyrelsens markante kritik. Ifølge moren vil Køge Kommune ikke ændre noget, før Styrelsen for Patientsikkerheden har truffet en afgørelse i deres tilsynssag, som er beskrevet i DAGBLADET Køge den 11. august.

- Der er ikke noget nyt. Det bliver stadig SOSU-hjælpere, som skal overvåge Noah om natten, fortæller 46-årige Astrid Lequime.

Hun føler, at man fra kommunens side forsøgte at »vise noget velvilje«, uden at der dog reelt blev foretaget noget fremadrettet.

- Kommunen anerkendte mit arbejde og sagde, at de så mig som en kæmpe ressource. Det er jo positivt nok, men hvis der ikke sker noget, er det bare endnu et møde, hvor man får hældt sukker i øret. Når det kommer til stykket, var det bare en sludder for en sladder, siger Astrid Lequime.

Hendes mangeårige kamp for at få tildelt den støtte og hjælp til sin 11-årige søn, som Astrid Lequime mener, de har krav på, har haft store konsekvenser for hendes mor-søn-forhold til Noah.

- Jeg har brug for at have føling med, hvordan han har det for at kunne være hans mor og varetage hans interesser som barn. Den føling mister man fuldstændig, når det hele drukner i magtkampe og administration.

