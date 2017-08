Én af mange vigtige lærdomme fra bandekonferencen i USA for specialkonsulent Stine Lukowski er, at man skal være endnu skarpere på hurtigt at fjerne graffiti og »tags« fra områderne, hvor bander huserer. Det forhindrer dem i et sætte sig på området og få et psykologisk overtag, fortæller hun. Arkiv: Simon Hansen

Nyt input i kampen mod banderne

Køge - 18. august 2017 kl. 16:57 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er på alle leder kanter utroligt langt fra Chicago til Køge. I en by, der ifølge nogle statistikker har på den forkerte side af 150.000 bandemedlemmer og for tiden omkring to mord om dagen i gennemsnit, kan det forekomme svært at tage en køgensisk bandeindsats og oversætte den til en relevant amerikansk sammenhæng.

Og så alligevel ikke. Stine Lukowski, specialkonsulent for Køge Kommunes rocker- og bandeindsats samt koordinator for exitprogrammet, er netop vendt hjem fra en stor bandekonference i kæmpebyen Chicago, skriver DAGBLADET.

Og her var interessen for hendes arbejde med myndighedsexit - et program, hvor kommune, politi og Kriminalforsorgen tilrettelægger et exitforløb med det enkelte bandemedlem i førersædet - særdeles stor, beretter hun.

For amerikanerne er det meget iøjnefaldende, at myndighederne tager hånd om den slags, og at bandemedlemmerne overhovedet vil tale med myndighederne. At mange danske rocker- og bandemedlemmer tilmed er på offentlig understøttelse, gør det blot endnu mere eksotisk og fjernt for folkene på den anden side af Atlanterhavet, fortæller Stine Lukowski.

- Det var i det hele taget en sindssygt spændende konference, og jeg har aldrig før været i en så stor forsamling af kloge hoveder, siger hun om den 500 mand store konference, der var arrangeret af »National Gang Crime Research Center.«

- Der var oplæg om alt lige fra forebyggelse, efterforskningen af gerningssteder, afhøringer, det psykologiske aspekt og til »mapping,« der kan være med til kortlægge mønstre, så man kan forudse kriminalitet, siger hun videre til DAGBLADET.

Læs hele historien i fredagsavisen.