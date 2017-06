50 af landets skoler får over en tre-årig periode lov til at afprøve kortere skoledage for at skabe en mere fleksibel hverdag. Ellemarkskolen er eneste skole i Køge. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Nyt forsøg: Kortere skoledage skal udvikle eleverne

Køge - 10. juni 2017 kl. 14:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoledagen for elever i 1.-6. klasse bliver halvlanden time kortere, så man på flere naturfag kan have to lærere på ad gangen.

Sådan lyder planen på Ellemarkskolen i Køge, som er blevet godkendt til at fravige folkeskoleloven og over en tre-årig periode forsøge sig med kortere skoledage. Skoleleder Lone Svarre Petersen fortæller, at initiativet falder godt ind i en udvikling på naturfagsområdet, som allerede er i gang.

- Vi har foretaget kompetenceudvikling af vores naturfagslærere, og vi har efterfølgende arbejdet med vores fysiske rammer inden for naturfag, fortæller hun.

Den udvikling skal fortsætte i praksis ind i undervisningen og ved at forkorte dagene med halvlanden time, får skolen som mulighed for at sætte to lærere på fagene naturteknologi, fysisk og kemi.

- Det betyder, at eleverne kan arbejde på en anden måde og opnår andre kompetencer. Det vil give en øget aktivitet, hvor elever arbejder i forskellige værksteder og får hyppigere vejledning, siger Lone Svarre Petersen.

På Ellemarkskolen håber man, at det tre-årige forsøg vil højne elevernes faglighed.

- Vi forventer, at det generelle karakterniveau bliver højere, og at eleverne opnår en naturlig interesse i naturfagsområdet, siger Lone Svarre Petersen og forklarer:

- For eksempel når det kommer til temabaserede opgaver, kan det blive mere naturligt for eleverne at vælge en naturfaglig indgang.