Nyt brandsamarbejde dyrere end ventet første år

Østsjællands Beredskab har i 2016 haft et underskud på den ordinære drift på 1,4 millioner kroner. Men i budgettet for 2016 var der forudsat et overskud på 6,7 millioner kroner. Det giver samlet et merforbrug på 8,2 millioner kroner sidste år.

- Det primære underskud kan tilskrives dels fusionen og dels at effektiviseringerne tager tid. Opgaver er bundet af kontrakter, og det tager tid at få alt over på en fælles platform. Det kommer også til at tage noget tid stadigvæk. Vi vidste godt, at vi kunne risikere et underskud, men vi faktisk fik vi et bedre resultat, end vi havde forudset tidligere på året, selv om det gik ikke i nul, siger Lars Robetje, der peger på, at Østsjællands Beredskab selv skulle betale for stort set alle udgifter i forbindelsen med fusionen af de kommunale beredskaber.